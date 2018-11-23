واحتكر النجمان البرتغالي والأرجنتيني جوائز الأفضل في العالم على مدار العقد الماضي، حتى كسر لوكا مودريتش هذا الاحتكار مؤخرا عندما توج بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم مؤخرا.

ومن المتوقع أن يحصد مودريتش أيضا جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول"، بعد دوره في تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسنة الثالثة على التوالي، فضلا عن قيادته منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018 الذي كان أفضل لاعبيه.

إلا أن غياب رونالدو وميسي عن الثلاثة الأوائل المتوجين بالكرة الذهبية سيمثل مفاجأة كبيرة لمتابعي كرة القدم على مستوى العالم.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية، إن لقب الكرة الذهبية سيذهب لمودريتش، فيما سيأتي النجمان الفرنسيان رافايل فاران وكيليان مبابي في المركزين الثاني والثالث.

وساهم مدافع ريال مدريد ومهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، في فوز منتخب "الديوك" بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وحصلت الصحيفة على تسريبات تؤكد تفوق مودريتش في سباق الأصوات، يليه فاران ثم مبابي.

وكانت "فرانس فوتبول" أعلنت أسماء 30 لاعبا مرشحين لنيل لقب الكرة الذهبية، فيما يعلن عن اسم المتوج في الثالث من ديسمبر المقبل.

وتحسم الكرة الذهبية، أعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم، بناء على تصويت مباشر لـ173 صحفيا تختارهم المجلة من أعضاء الاتحاد الدولي للصحفيين، علما أن قائمة المصوتين تكون سرية.