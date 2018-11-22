وقاد محمد صلاح ليفربول لتحقيق 3 انتصارات متتالية في شهر أكتوبر، بعدما بدأ الشهر بخسارة من نابولي بدوري الأبطال ثم تعادل مع مانشستر سيتي، حيث سجل اللاعب 4 أهداف في الشهر الماضي، منها 3 على ملعب أنفيلد.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي، أن محمد صلاح جاء في المركز الأول وخلفه السويسري شيردان شاكيري ثم الهولندي جورجينو فينالدوم في المركز الثالث، بحسب تصويت الجماهير.

وعلق صلاح على الجائزة في فيديو نشره حساب نادي ليفربول على "تويتر": "لقد بدأنا الموسم بشكل جيد، اللاعبون قدموا مستوى مميز، لذلك علينا الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف: "قلت مرات سابقة أن اللعب في أنفيلد يجلب لي شعورا جيدا، سعيد بسجلي أمام الجماهير".

وختم: "استهدف الوصول للهدف رقم 100 مع ليفربول. دعونا نرى ما سيحدث لكن أمامنا العديد من الأهداف المهمة أولا، كالفوز بالمباريات والألقاب".

يذكر أن النجم المصري قد حصد الجائزة 7 مرات في الموسم السابق، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الإنجليزي، فيما توج الهولندي فيرجيل فان ديك بجائزة الأفضل في شهر أغسطس، ثم حصل الإنجليزي دانييل ستوريدج على لقب لاعب الشهر في سبتمبر الماضي.