وبادر الأهلي بالتسجيل عبر وليد سليمان في الدقيقة (59)، وتمكن أصحاب الأرض من تعديل النتيجة (80) عن طريق واروت بانسوك.

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في الإسكندرية قد انتهت بتعادل الفريقين 2-2.

وكان الوصل قد بلغ دور الستة عشر على حساب اتحاد جدة بعد أن تعادلا في لقاء الذهاب علي ملعب نادي الاتحاد 1-1، و تعادلا في لقاء العودة علي ملعب نادى الوصل 0-0،.

من جانبه صعد الأهلي المصري بعد أن تخطى النجمة اللبناني، وتعادل الفريقان في لقاء الذهاب علي ملعب النادي الأهلي 0-0، وفاز النادي الأهلي في لقاء العودة علي ملعب النجمة 4-0.

وقبل أيام قليلة، خسر الأهلي 3-0 أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليخسر ثاني لقب أفريقي على التوالي بعد خسارة لقب العام الماضي أمام الوداد المغربي.