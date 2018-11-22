وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الخميس، أن إدارة النادي الملكي وضعت خطة لتعزيز صفوف الريال في الفترة المقبلة بلاعبين شباب، بما يتماشى مع رؤية رئيس النادي فلورنتينو بيريز بتعزيز الفريق بـ"دماء شابة"، الأمر الذي لا يصب في مصلحة مودريش الذي يخطو نحو عامه الـ34.

يذكر أن النادي الملكي كان قد جدد عقد الدولي الكرواتي بعقد ينتهي في يونيو 2020.

وعلى الرغم من الدعم الذي يتلقاه أفضل لاعب في العالم من جماهير ريال مدريد التي تتغنى دوما باسمه، إلا أن رئيس النادي الملكي، يرفض تمديد عقد لاعب توتنهام السابق، وفقا للمطالب المادية الكبيرة التي يطلبها وكلائه.

وشبهت صحيفة "موندو ديبورتيفو" حالة النجم الكرواتي حاليا بكريستيانو رونالدو، لاعب الريال السابق، الذي كان يصنف كأفضل لاعب في العالم، قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

كان "الدون" يطالب بتعديل راتبه مقارنة بلاعبين أخرين مثل نيمار وميسي، لكن رئيس النادي الملكي رفض، وهو ما عجل برحيل رونالدو إلى "السيدة العجوز".