وتقسم مجموعات البطولة إلى نصف غربي وآخر شرقي، حيث يضم القسم الغربي فرق الشرق الأوسط، بينما يضم القسم الشرقي فرق شرق القارة وأستراليا.

وفي القسم الغربي، يبدو أن المجموعة الثالثة هي المجموعة الأقوى في البطولة، حيث تضم الهلال السعودي والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.

ووقع الأهلي السعودي في مجموعة صعبة أيضا تضم وصيف النسخة الماضية بيروزي الإيراني، والسد القطري وفريق آخر من التصفيات.

وسيشارك الزوراء العراقي كأول فريق عراقي يشارك بدور المجموعات منذ 10 أعوام، حيث وقع مع الوصل الإماراتي وفريقين آخرين من التصفيات لم يحددا بعد.

ولم تكتمل ملامح جميع المجموعات، حيث ستتحدد هوية بقية الفرق خلال جولتين من التصفيات، ستثمر عن تأهل 8 فرق، ليكتمل عقد الـ32 فريقا.

هنا مجموعات دوري أبطال آسيا:

المجموعة الأولى: الوصل الإماراتي والزوراء العراقي وفريقين من التصفيات.



المجموعة الثانية: الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي وبطل أوزبكستان وفريق من التصفيات.



المجموعة الثالثة: الهلال السعودي والعين الإماراتي والاستقلال الإيراني والدحيل القطري.



المجموعة الرابعة: الأهلي السعودي والسد القطري وبيرزي الإيراني وفريق من التصفيات.



المجموعة الخامسة: ممثل كوريا الجنوبية الثالث وجوهور دارول الماليزي وفريقين من التصفيات.



المجموعة السادسة: غوانزو الصيني وممثل كوريا الجنوبية الثاني وميلبورن فكتوري الأسترالي وفريق من التصفيات.



المجموعة السابعة: جونبوك الكوري وبوريرام التايلندي وممثل الصين الثاني وممثل اليابان الثاني.



المجموعة الثامنة: كاواساكي الياباني وسيدني الأسترالي وشنغهاي الصيني وفريق من التصفيات.