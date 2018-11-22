ومن المعروف لدى الجميع أن العلاقة بين مورينيو وكاسياس كانت متوترة إلى درجة كبيرة جدا، خصوصا في الموسم الثالث للمدرب البرتغالي مع الميرنغي، بحسبما ذكر موقع" سبورت 360" الرياضي.

وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بينهما هي طريقة معاملة كاسياس للاعبي برشلونة، حيث كان يريد مورينيو من قائد فريقه أن يقطع علاقاته مع لاعبي الغريم التقليدي، بينما كان يرى القديس أنه يتوجب عليه الحفاظ على المودة مع نجوم برشلونة على اعتبار أنه قائد منتخب إسبانيا.

كما كان مورينيو يلمح أيضا عن دور لكاسياس في تسريب معلومات تشكيلة ريال مدريد قبل المباريات.

وقال كاسياس، الذي يلعب مع نادي بورتو البرتغالي حاليا، في حديث صحفي: "أعتقد أنه لو حدث الأمر مرة أخرى كنت سأتصدى لمورينيو، في تلك اللحظة اخترت أن أكون هادئا، وظننت أن هذا هو الشيء الصحيح لتكريم قيم ريال مدريد".

وأضاف: "جرى جلبه لكي يتنافس مع برشلونة، لكنه أوجد توترا كبيرا بين اللاعبين".