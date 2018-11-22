واشتهر دروغبا عندما أصبح واحدا من أفضل المهاجمين في العالم خلال فترة لعبه مع تشلسي الإنجليزي ما بين 2004 و2012، ثم لاحقا لموسم واحد في 2014، حيث سجل بالقميص الأزرق 164 هدفا في 381 مباراة.

وحقق دروغبا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي 4 مرات، في "الفترة الذهبية" لتشلسي الإنجليزي.

وأعلن الهداف الإيفواري اعتزاله على حسابه الشخصي بتطبيق "إنستغرام"، الخميس، في منشور عبر فيه عن "فخره الكبير بكل ما حققه خلال مسيرة 20 عاما في كرة القدم".

ومثل دروغبا أندية لو مان وغانغان ومرسيليا في فرنسا، وتشلسي في إنجلترا، وشنغهاي شينوا بالصين، وغلطة سراي في تركيا، ومونتريال إمباكت في كندا، وفينكس رايزنغ في أميركا.

كما مثل دروغبا منتخب بلاده كوت ديفوار في 104 مباراة دولية، وقاده لمونديال 2006 و2010 و2014، ولنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحاز دروغبا على العديد من الجوائز الفردية، منها لقب هداف "البريمييرليغ" مرتين، وأفضل لاعب أفريقي عام 2009.