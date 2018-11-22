وقال صلاح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، إنه يشعر بفخر شديد لما حققه مع ليفربول، لكنه أشار إلى أن ما ينقصه هو حصد لقب جماعي مع الفريق.

وقال صلاح:" في الموسم الماضي كنا قريبين للغاية لكننا في النهاية لم نحصد أي شيء. هذا الأمر يحفزني أكثر من الفوز بألقاب فردية. أنا أريد الفوز بلقب مع هذا النادي لأنني أحب ليفربول. أريد التتويج بشيء هنا".

وأضاف النجم المصري في المقابلة التي نشر موقع ليفربول الرسمي جانبا منها: " الفريق أهم من الفوز بألقاب فردية - نريد التتويج بالألقاب والوصول لشيء ما سويا. هكذا أحفز نفسي دائمًا".

وتواجد اسم صلاح ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي من "بي بي سي" لعام 2018 والتي يعد هو حامل لقبها، وينافسه في الفوز بالجائزة كل من زميله في ليفربول ساديو ماني إلى جانب مهدي بن عطية وكاليدو كوليبالي وتوماس بارتي.

وخلال الموسم الماضي، سجل اللاعب 44 هدفا في كل البطولات، وترشح الجناح المصري للفوز بالعديد من الجوائز - ونجح في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في ليفربول وأفضل لاعب من رابطة دوري المحترفين.

كما أصبح اللاعب المصري أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 50 هدفا في كل المسابقات، بعد لعب 65 مباراة فقط.

وقال محمد صلاح لبي بي سي: "أنا سعيد بذلك. أنا في قمة السعادة وأشعر بالكثير من الفخر عند كسر الأرقام القياسية تحديدا مع ليفربول".

وأضاف:"أن أكون أسرع لاعب في تاريخ النادي يصل لـ50 هدفا يُعد إنجازا عظيما. لكنني أريد مواصلة ذلك وتسجيل المزيد من الأهداف - أنا أتطلع إلى تسجيل 100 هدف مع ليفربول".