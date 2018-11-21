وسينطلق سوق الانتقالات في الأول من يناير المقبل، مما سيفتح المجال لليفربول وأندية أخرى لتعزيز صفوفها في النصف الثاني من الموسم، والذي يشهد المراحل الحاسمة من دوري أبطال أوروبا والبطولات المحلية.

كريستيان بوليسيتش

ارتباط المدرب الألماني يورغن كلوب بالمدرسة الفكرية لبوروسيا دورتموند قد تجذب له فكرة التعاقد مع لاعب من النادي "الأصفر".

وأحد أبرز اللاعبين المعروضين للبيع في الشتاء الشاب الأميركي كريستيان بوليسيتش، الذي يمتلك موهبة كبيرة، ولكنه يعاني في إثبات نفسه مع المدرب الحالي لوسيان فافر.



كريم ديمرباي

لاعب وسط هوفنهايم الألماني قد يكون البديل المناسب لسد فراغ البرازيلي كوتينيو، الذي غادر النادي العام الماضي متوجها إلى برشلونة الإسباني.



لوكا يوفيتش

يوفيتش يعد أكثر المواهب "المتفجرة" هذا الموسم مع فريقه إينتراخت فرانكفورت. النجم الصربي جذب الأنظار بعد تسجيله 5 أهداف في مباراة واحدة أمام فورتونا دوسلدورف.



جون كلير توديبو

المدافع الفرنسي الشاب قد يكون البديل الأفضل في خط الدفاع، فقد أثبت كفاءة عالية مع تولوز الفرنسي هذا الموسم بعمر 18 عاما فقط.



دايل فراي

مدافع واعد آخر برز هذا الموسم في خط دفاع نادي مدلزبره الإنجليزي بالدرجة الأولى في إنجلترا. وأصبح فراي من أهم أعمدة الفريق الساعي للتأهل للبريميرليغ.