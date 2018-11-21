وقالت الإذاعة إن انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول لبرشلونة مطلع العام الماضي، دفع ليفربول لإجبار برشلونة على توقيع اتفاقية تمنع الأخير من التعاقد مع لاعبي "الريدز" حتى عام 2020.

وكان كوتينيو ثاني لاعب يتعاقد معه برشلونة من ليفربول في الأعوام الماضية، بعد الهداف الأوروغواياني لويس سواريز في 2014.

ويحمي الاتفاق ليفربول من خسارة المزيد من النجوم لصالح العملاق "الكتالوني"، خاصة وأن كوتينيو وسواريز كانا من نجوم ليفربول المؤثرين قبل رحيلهما.

ويعني هذا الاتفاق أن نجوم ليفربول مثل المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، لن يمثلا برشلونة في المستقبل القريب بشكل أكيد.