وسيكون المنتخب الألماني، الذي تراجعت مكانته بين الكبار بعد تنازله عن اللقب العالمي، ثم هبوطه إلى المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، الخصم الذي يأمل "رؤساء" المجموعات في تجنبه.

وصنف الاتحاد الأوروبي كلا من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا في المستوى الأول، إضافة إلى المنتخبات الأربعة سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا، التي تصدرت مجموعاتها في دوري الأمم الأوروبية (المستوى الأول) وتأهلت للمربع الذهبي.

واعتمد "اليويفا" في تصنيفه نتائج وترتيب منتخباته الـ55، التي شاركت في المستويات الأربع من النسخة الأولى لدوري الأمم، مع تصنيف المنتخبات الـ12 التي خاضت المستوى الأول من 1 الى 12، ثم المنتخبات الـ12 التي شاركت في المستوى الثاني من 13 إلى 24 وهكذا.

وستوزع المنتخبات الـ55 على 10 مجموعات، بواقع 5 مجموعات من 5 منتخبات والخمس الأخرى من 6 منتخبات، حيث تقام التصفيات بين مارس نوفمبر 2019.

ويتأهل 20 منتخبا من التصفيات، أي بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، فيما تحدد المقاعد الأربعة المتبقية بموجب الأدوار النهائية لدوري الأمم المقررة في مارس 2020.

وستخوض كل من المستويات الأربعة في دوري الأمم (الأول، الثاني، الثالث، والرابع) أدوارا نهائية في مارس 2020، بمشاركة بطل كل مستوى، تتضمن مباريات نصف نهائية ونهائية.

إلا أنه وفي حال كان متصدر إحدى المجموعات قد ضمن تأهله إلى كأس أوروبا وفق الطريقة المعتادة (التصفيات الأوروبية)، سيؤول مقعده في الأدوار النهائية لدوري الأمم، إلى المنتخب الأفضل تصنيفا في مجموعته من بعده.

وسيكون ملعب "ويمبلي" في لندن مسرحا لمباريات الدور نصف النهائي والنهائي، فيما تحتضن أمستردام، باكو وبلباو وبوخارست وبودابست وكوبنهاغن ودبلن وغلاسكو وميونيخ وروما وسان بطرسبرغ المباريات الأخرى.

مستويات المنتخبات في القرعة:

منتخبات متصدري مجموعات المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية (4) وهي سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا

المستوى الأول: المنتخبات المصنفة من 5 إلى 10 في دوري الأمم (6) وهي بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا.

المستوى الثاني: المنتخبات المصنفة من 11 إلى 20 في دوري الأمم (10) وهي ألمانيا وأيسلندا والبوسنة وأوكرانيا والدنمارك والسويد وروسيا والنمسا وويلز وتشيكيا.

المستوى الثالث: المنتخبات المصنفة من 21 إلى 30 في دوري الأمم (10) وهي سلوفاكيا وتركيا وأيرلندا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا والنروج وصربيا وفنلندا وبلغاريا وإسرائيل.

المستوى الرابع: المنتخبات المصنفة من 31 إلى 40 في دوري الأمم (10) وهي المجر ورومانيا واليونان وألبانيا ومونتينيغرو وقبرص واستونيا وسلوفينيا وليتوانيا وجورجيا.

المستوى الخامس: المنتخبات المصنفة من 41 إلى 50 في دوري الأمم (10) وهي مقدونيا وكوسوفو وبيلاروسيا ولوكسمبورغ وأرمينيا وأذربيجان وكازاخستان ومولدافيا وجبل طارق وجرز الفارو.

المستوى السادس: المنتخبات المصنفة من 51 إلى 55 في دوري الأمم (5) وهي لاتفيا وليشتنشتاين وأندورا ومالطا وسان مارينو.