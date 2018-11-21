واتخذ الاتحاد الصيني لكرة القدم إجراءات عديدة في السنوات الأخيرة لكبح إنفاق أندية دوري الأضواء، التي استقدمت لاعبين ومدربين أجانب بارزين إلى المسابقة.

وذكرت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا) أن القواعد الجديدة تشمل كبح التدفقات النقدية للأندية ووضع سقف لمكافآت اللاعبين ورسوم الانتقالات والرواتب.

وستلزم القواعد الأندية بطريقة محاسبية واحدة ومعايير موحدة لعقود اللاعبين، بينما يضع الحد الأقصى للرواتب حدودا لمقدار الأرباح، التي يمكن أن تنفقها على مكافآت اللاعبين.

وبحلول موسم 2019 سيتعين على كل لاعب محلي التوقيع على عقد عمل يحدد مكافآت كل مباراة وسيتم الإعلان عن قيمتها في بداية كل موسم، وسيتم حظر أشكال أخرى من المكافآت.