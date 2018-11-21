وأفادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، الأربعاء، بأن النادي الكتالوني وضع النجم الفرنسي تحت راداره في حال تعثره في خطف الهولندي دي يونغ من أياكس أمستردام، أو لاعب وسط باريس سان جرمان رابيو.

وأكدت "سبورت" أن اللاعب الفرنسي الكونغولي الأصل هو الهدف البديل، خاصة بعد انضمامه بشكل مستمر لقائمة للمنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم تحت قيادة ديديه ديشامب.

وأوضحت أن السكرتير الفني لبرشلونة، إيريك أبيدال، بدأ في التحرك من أجل ضم الدولي الفرنسي، إذ التقى مع قادة الفريق الفرنسي، بالإضافة لبعض المقربين من اللاعب.

ويعتبر ندومبيلي أحد الاعبين الأساسيين في تشكيلة أولمبيك ليون، وشارك هذا الموسم في 13 مباراة بالدوري الفرنسي، و4 بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدفين وصنع 4 أهداف.

يذكر أن ندومبيلي، البالغ من العمر 21 عاما، انتقل من أميان أولمبيك ليون في صيف موسم 2017/2018.