من أبرز هؤلاء النجوم حارس مرمى مانشستر يونايتد دافيد دي خيا ومدافع أتلتيكو مدريد، دييغو غودين، ومهاجم تشلسي، أوليفييه جيرو.

هنا أبرز اللاعبين الذين تنتهي عقودهم مع انتهاء الموسم:

دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)

يصنف الكثيرون دي خيا كأفضل حارس مرمى في العالم حاليا، وسيستخدم مانشستر يونايتد كل الطرق الممكنة لإقناع نجمه الإسباني بتجديد عقده مع "الشياطين الحمر".

دييغو غودين (أتلتيكو مدريد)

الأوروغواياني غودين أثبت نفسه واحدا من أفضل المدافعين بالعالم في الأعوام الأخيرة، ولعل بقاءه مع فريقه أتلتيكو مدريد قد يكون متعلقا ببقاء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني على رأس النادي.

توبي ألديرفيريلد (توتنهام)

المدافع البلجيكي قد يكون من أكثر اللاعبين اقترابا من الخروج في هذه القائمة، فألديرفيريلد أبدى رغبته في السابق بمغادرة توتنهام، وكان على وشك الانتقال بالفعل، إلا أنه قرر البقاء موسم آخر.

آرون رامزي (أرسنال)

قد يكون الصيف المقبل الوقت الأمثل للنجم الويلزي آرون رامزي لمغادرة قلعة الأرسنال، فلطالما عانى رامزي من لعنة الإصابات ودكة البدلاء، بالرغم من موهبته التي لا ينكرها أحد.

أدريين رابيو (باريس سان جرمان)

لاعب الوسط الفرنسي عانى من مشاكل مؤخرا مع فريقه سان جرمان، قد تعني انتقاله "الحتمي" خارج النادي، وخاصة مع جلوسه احتياطيا تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل.

أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد)

تألق الفرنسي مارسيال هذا الموسم مع كتيبة "الشياطين الحمر" لفت إليه الأنظار من كبرى الأندية في العالم، وبالتأكيد بعد هذه الأشهر "النارية" ستصعب مهمة مانشستر يونايتد بالحفاظ عليه.

أوليفييه جيرو (تشلسي)

المهاجم الفرنسي جيرو لا يزال يبحث عن ناد يعطيه الفرصة الكاملة باللعب أساسيا، فهو حتى الآن، يعتبر لاعب "جوكر" يشارك في الشوط الثاني من المباريات. وقد يضطر جيرو للمغادرة لفريق أصغر حجما من تشلسي لضمان اللعب أساسيا، أو تجديد العقد والبقاء كلاعب بديل مع "البلوز".