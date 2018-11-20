وحققت مجموعة بايرن ميونيخ عائدات قياسية وصلت إلى 657.4 في السنة المالية الماضية، منها 624.3 ملايين يورو كعائدات وفرها فريق كرة القدم بمفرده.

وكان العملاق البافاري، أحد أبرز الأندية عالميا، قد أعلن تحقيق إيرادات وصلت الى 640.5 ملايين يورو في السنة المالية 2016-2017.

وقال الرئيس التنفيذي للنادي كارل-هاينتس رومينيغه إن "نادي بايرن ميونيخ هو مجددا راض جدا عن نتائج السنة المالية 2017-2018".

وتابع: "إضافة إلى النجاح الرياضي في الموسم الماضي حيث أحرزنا لقب الدوري ووصلنا إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا (بلغ الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني)، تثبت هذه النتائج أن بايرن ميونيخ حقق عاما جيدا على الصعيد المالي".

ولم يتمكن بايرن بعد هذا الموسم من فرض إيقاعه محليا كعادته في المواسم الماضية، إذ يحتل حاليا المركز الخامس في ترتيب البوندسليغا بعد 11 مرحلة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.