وأوضحت صحيفة "الصن" البريطانية أن مدرب المدفعجية، أوناي إيمري، يأمل الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني من جراء بيع لاعب الوسط المصري.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريق ليستر سيتي قد يكون هو الوجهة المقبلة للنني (26 عاما).

وذكرت الصحيفة أن عقد النني يمتد مع أرسنال إلى 2022، لكن ابتعاده عن حسابات المدرب الإسباني قد يعجل برحيله.

وكتبت الصحيفة الإنجليزية أن أرسنال يسعى لبيع النني لتوفير المال اللازم لانتداب بابلو فرونالس لاعب وسط نادي فياريال الإسباني، إذ تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد فرونالس 17.8 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن النني كاد أن ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي في الصيف الماضي لكن الصفقة باءت بالفشل، في حين يعاني الآن مع ناديه كونه لم يشارك في أي مباراة في الموسم الحالي بالدوري.