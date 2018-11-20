ونجح المنتخب الهولندي بقلب تأخره أمام ألمانيا بنتيجة 0-2 إلى تعادل بنتيجة 2-2 في الدقائق الأخيرة من المباراة، لتحجز مقعدا لها في نصف نهائي البطولة الصيف المقبل.

ويبدو أن تعليمات مكتوبة على ورقة صغيرة، سُلّمت للمدافع فان دايك من قبل المدرب رونالد كومان، غيرت مجرى اللقاء.

وكشف لاحقا أن تعليمات كومان جاءت لتضع مدافع ليفربول كمهاجم صريح، بجوار زميله لوك دي يونغ، في الدقائق الأخيرة من المباراة، وهو ما دفع فان دايك للتسجيل بكرة طائرة من داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع.

وانتشرت صورة الورقة الصغيرة على وسائل التواصل الاجتماعي لاحقا، وظهر فيها اعتماد كومان على خطة 3-2-3-2، مع وضع فان دايك "بشكل غريب" كلاعب رأس حربة، حيث كتب في أعلى الورقة "فيرجل ولوك" في مركز الهجوم، إشارة إلى فيرجل فان دايك ولوك دي يونغ.

وأثمرت الخطة الهجومية بعودة هولندا للقاء، حيث سجل كوينسي برومس الهدف الأول في الدقيقة 85، ويعادل فان دايك النتيجة في الدقيقة 91.

ووضع هدف مدافع ليفربول هولندا على صدارة المجموعة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، بفارق الأهداف عن فرنسا الوصيفة، لتتأهل لنصف نهائي البطولة، والذي سيقام الصيف المقبل.