وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الثلاثاء، أن مهاجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد، بات على رادار النادي الملكي، من أجل سد العجز الذي يعانيه خط هجوم الريال منذ رحيل رونالدو.

وأفادت الصحيفة بأن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، بدأت جس نبض راشفورد، من أجل ارتداء القميص الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت أن النادي الملكي يسعى أيضا لضم نجم وسط منتخب الدانمارك وتوتنهام كريستيان إيركسن خلال انتقالات يناير.

ورصد النادي الملكي 90 مليون جنيه إسترليني (نحو 100 مليون يورو) للحصول على توقيع اللاعبين.

وأفاد المصدر بأن وكلاء للنادي الإسباني تواجدوا في ملعب "ويمبلي"، الأحد الماضي، وشاهدوا مباراة المنتخب الإنجليزي أمام كرواتيا من أجل متابعة راشفورد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب الريال الجديد، سانتياغو سولاري، أبدى إعجابه الشديد براشفورد، وينتظر أن يقدم عرضا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الشاب.