فريقا باراكودا وباتشيغالوبو التقيا في الرابع من نوفمبر الجاري، وانتهت المباراة لصالح الأخير بثلاثة أهداف لهدفين، ولكن الفريق الزائر، الذي خسر المباراة، تقدم باستئناف لإعادة المباراة بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم سالفاتوري سانجيوفاني.

الحكم سمع لاعب باراكودا، جانبييرو أوبسي، يوجه تعبيرا تكفيريا مسيئا لزملائه في الفريق بغرض بث الحماس فيهم في الدقيقة التاسعة من الشوط الثاني، ليقرر احتساب ركلة جزاء "غير قانونية"، وفقا لموقع "فوتبول إيطاليا".

وتنص اللوائح على أن يقوم الحكم بمعاقبة أي لاعب يوجه عبارات أو إيماءات مسيئة أو يقوم بتعديات لفظية بغرض الإساءة أو التهديد، لكن العقاب يكون بمنح الفريق الخصم ضربة حرة "غير مباشرة".

ومن المقرر أن تعاد المباراة خلال الأسابيع المقبلة، بدون تحديد موعد، بعد أن قبل مجلس إقليم بييمونتي استئناف فريق باراكودا.