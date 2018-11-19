وتم القبض على غاسكوين (51 عاما)، لاعب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد سابقا، في محطة قطارات درهام في أغسطس الماضي، قبل أن يفرج عنه في وقت لاحق مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.

ومن المقرر أن يمثل غاسكوين، الذي كان واحدا من أبرز لاعبي جيله، أمام المحكمة في 11 ديسمبر.

وشارك غاسكوين مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة، في الفترة بين عامي 1988 و1998، لكنه خاض رحلات علاجية طويلة من إدمان الكحول والمخدرات.

وتصدرت أخباره عناوين الصحف الدولية في نهائيات كأس العالم عام 1990، عندما انخرط في البكاء لحصوله على إنذار في الدور قبل النهائي أمام ألمانيا الغربية.

وكان الإنذار سيحرم غاسكوين من المشاركة في مباراة الدور النهائي، إلا أن منتخب "الأسود الثلاثة" فشل في الوصول إلى هذا الدور.