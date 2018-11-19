وطبقا للصحيفة واسعة الانتشار، فإن ديمبلي لم يتمكن من الاستيقاظ مبكرا لأنه انهمك في الألعاب الإلكترونية مع أصدقائه حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

وبعد هذه الليلة الطويلة، نسي صاحب الـ21 عاما أن يضبط منبه الهاتف للاستيقاظ مبكرا، ففاته مران الخميس حسب الصحيفة التي أكدت على "يقين نادي برشلونة" أن ديمبلي مصاب بمرض "اضطراب الألعاب الإلكترونية".

وقال ديمبلي إنه تعرض لمشاكل في المعدة، فيما نفى طبيب الفريق ادعاءات اللاعب، وقال إن صحته على ما يرام على المستوى البدني.

وتسبب الموقف في أزمة حقيقية بين ديمبلي وبرشلونة، فيما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه داخل إدارة النادي الكتالوني للاستغناء عن نجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، صنفت إدمان ألعاب الفيديو كـ"اضطراب في الصحة العقلية"، وذلك في بيان أصدرته الصيف الماضي.