وتثبت هذه النظرية تصريحات الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي قال إنه رفض أن يكون اللاعب الثاني في برشلونة خلف ميسي.

ويتشابه طرح غريزمان مع ما أشيع عن نيمار، حيث قالت مصادر مقربة من اللاعب البرازيلي إن سبب رحيله عن "البلوغرانا" كان رغبته في "الهروب من ظل ميسي"، والبحث عن ناد يصبح به النجم الأول.

وقال غريزمان في تصريحات لصحيفة "إل إسبانيول": "أن أكون اللاعب الثاني بعد ميسي أثر على قراري"، بشأن الانتقال إلى "كامب نو" أو البقاء مع أتلتيكو مدريد.

وكان مستقبل غريزمان (27 عاما) مع "الأتليتي" محل شك طوال الموسم الماضي، حيث ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة لكنه قرر التجديد مع فريق العاصمة في نهاية المطاف.

وتابع نجم منتخب فرنسا: "كان من الصعب أن أرفض عرض برشلونة. حقيقة كان الرفض صعبا جدا. قالوا صراحة إنهم يريدون التعاقد معي واتصلوا بي وأرسلوا لي الرسائل. كنت تحت ضغط".

إلا أن "غريزو" أضاف: "لكن أيضا لديك زملاء وعائلة وناد أنت به لاعب مهم. أتلتيكو مدريد أظهر رغبته في الاحتفاظ بي. أخبروني كم أنا مهم بالنسبة لهم ورفعوا راتبي. اللاعبون والمدرب تحدثوا إلي وشرحوا كل شيء".

وتعرض برشلونة لهزة على مستوى الخط الأمامي برحيل نيمار في صيف عام 2017، وسعى بكل الطرق لتعويض ذلك، علما أن غريزمان كان من بين المرشحين بقوة للانضمام إلى بطل إسبانيا.