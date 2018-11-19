وكتب شقيق ماني، على حسابه في تطبيق "إنستغرام": "من النادر أن ترى جماهير تهاجم لاعبا لها مثلما تفعلون. محمد صلاح يحظى بالدعم الكامل من جانب الجماهير المصرية مهما كان مستواه خلال مشاركته مع منتخب بلاده".



وأضاف: "المصريون يدعمون صلاح، في حين أن السنغاليين لم يدعموا كاليدو كوليبالي أو ساديو ماني الذي ينافس صلاح على جائزة (بي بي سي) الخاصة بأفضل لاعب في أفريقيا"، بحسب موقع "كوورة".



وكان ماني قد تعرض للهجوم من جانب جماهير منتخب بلاده خلال الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0، عقب إهداره لإحدى الفرص، مما جعله يدخل في نوبة بكاء قوية.