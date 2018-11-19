ومنذ انضم ليوفنتوس، هذا الصيف، أظهر رونالدو للقاصي والداني قدراته المختلفة، مما يؤهله إلى تحطيم سلسلة من الأرقام القياسية.

والآن، بعد 12 ظهورا له في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا، سجل الظاهرة البرتغالية 8 أهداف وساعد في تسجيل 5 أهداف لزملائه في الفريق.

ويستطيع رونالدو تحطيم العديد من الأرقام القياسية مع فريق السيدة العجوز.

فلو استمر رونالدو في معدله الحالي لتسجيل الأهداف، فسيمكنه أن يصبح أكثر لاعب في يوفنتوس يسجل أهدافا في موسم كروي واحد، مع العلم أن الرقم الحالي مسجل باسم اللاعب المجري فرنس هيرش الذي سجل 35 هدفا في 26 مباراة، قبل نحو 100 عام، وتحديدا في موسم 1928-1929.

في الوقت نفسه، يمكن لرونالدو أن يصبح اللاعب الذي يسجل أكبر عدد من الأهداف في موسم واحد من بطولة الدوري، ويحمل هذا الرقم اللاعب جينو روزيتي، وسجله لصالح فريقه تورينو في موسم 1928-1929 برصيد 36 هدفا، إلى جانب غونزالو هيغوين عندما كان يلعب في نابولي في موسم 2015-2016.

وإذا استمر على هذا المنوال في التهديف، فإن رونالدو سيصبح الهداف الأول للدوري الإيطالي، وبالتالي سيصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم الذي يتصدر هدافي 3 دوريات كروية، أي الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

وكان رونالدو قد حصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي مرة واحدة، بينما حصل على لقب هداف الدوري الإسباني 3 مرات.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تمكن رونالدو من الفوز مع يوفنتوس ببطولة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليغ" هذا الموسم، فإنه سيكتب اسمه في التاريخ بوصفه أول لاعب يفوز بهذا اللقب مع 3 أندية مختلفة، بعد فوزه به مع مانشستر يونايتد مرة (2007 - 2008) و4 مرات مع ريال مدريد.

يشار إلى أن اللاعب الوحيد الذي تمكن من تحقيق ذلك هو اللاعب كلارنس سيدورف، وحققه مع أندية أياكس أمستردام وريال مدريد وإيه سي ميلان.

وأخير وربما الأسهل بالنسبة له، إذا فاز يوفنتوس باللقب الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، سيصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ يفوز بألقاب الدوري في إنجلترا (مانشستر يونايتد) وإسبانيا (ريال مدريد) وكذلك مع يوفنتوس في إيطاليا.

باختصار يمكن أن يصبح موسم رونالدو الأول مع يوفنتوس موسم تحطيم الأرقام القياسية.