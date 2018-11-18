وحسم "محاربو الصحراء" الفوز الثاني على توغو بعد الفوز عليها ذهابا 1-صفر، في نصف الساعة الأولى من اللقاء، بعدما افتتح رياض محرز التسجيل في الدقيقة 13 بتسديدة "ساقطة" بعيدة، مستغلا تقدم الحارس عن مرماه.

ثم أضاف يوسف عطال الهدف الثاني في الدقيقة 28 بتسديدة من مشارف المنطقة، قبل أن يضيف محرز هدفه الشخصي الثاني وهدف بلاده الثالث في الدقيقة 30 إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة طولية من سفيان فيغولي، انطلق على إثرها مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي في الجهة اليمنى وسدد بقوة في الشباك.

ورغم تسجيله هدف تقليص الفارق في الشوط الثاني عبر كودجو فو دوه لاباه، إثر ركلة ركنية (55)، حافظ رجال جمال بلماضي على تماسكهم وساروا بالمباراة إلى بر الأمان، بإضافة هدف رابع في الوقت بدل الضائع إثر ركلة ركنية خادعة وصلت إلى بغداد بونجاح الذي تلاعب بالمدافع على الجهة اليسرى وسدد من زاوية ضيقة في الشباك.

ورفع المنتخب الجزائري بفوزه الثالث في هذه المجموعة رصيده إلى 10 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن بنين التي خسرت السبت أمام غامبيا 1-3، وضمن تأهله إلى النهائيات للمرة الثامنة عشرة في تاريخه بغض النظر عن نتيجته في مباراة الجولة الأخيرة ضد غامبيا.

ويبقى التنافس على البطاقة الثانية في المجموعة بين بنين وتوغو وغامبيا، بسبب فارق النقطتين بين الأولى ومنافستيها، وتلعب بنين في الجولة الأخيرة على أرضها ضد توغو التي تعادلت معها بلا أهداف ذهابا.