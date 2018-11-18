وسجل جيسي لينغارد وهاري كين هدفي الانتصار الإنجليزي على كرواتيا، التي هبطت إلى الدرجة الأدنى من البطولة.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" يواجه خطر الهبوط بعدما هز أندريه كراماريتش مهاجم كرواتيا الشباك في الدقيقة 57، لكن البديل لينغارد وكين سجلا في الدقيقتين 77 و85، لينقلب ترتيب المجموعة رأسا على عقب.

وهيمن فريق المدرب غاريث ساوثغيت على المباراة لفترات طويلة، لكنه تأخر عندما استدار كراماريتش أكثر من مرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد في الشباك.

لكن هدفي لينجارد وكين ضمنا لإنجلترا تصدر المجموعة التي كان بوسع فرقها الثلاثة، ومن بينهم إسبانيا التي كانت في الصدارة لكنها تراجعت للمركز الثاني، التأهل للدور قبل النهائي.

واحتلت إنجلترا، صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط بفارق نقطة واحدة عن إسبانيا، و3 عن كرواتيا التي هبطت للدرجة الثانية.