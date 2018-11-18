وسجل موسى دومبيا الهدف في الدقيقة 11 فارتفع رصيد مالي إلى 11 نقطة، وانتزعت البطاقة الأولى، فيما انحصرت الثانية بين الغابون (7 نقاط) وبوروندي (9 نقاط) التي فازت أمس على جنوب السودان 5-2.

وفي الجولة الأخيرة في آذار/مارس المقبل، تحل الغابون ضيفة على بوروندي في مهمة صعبة، علما بأنهما تعادلتا ذهابا 1-1 في ليبرفيل.