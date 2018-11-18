أبوظبي - سكاي نيوز عربية تأهلت مالي الى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها الكاميرون الصيف المقبل بفوزها على مضيفتها الغابون 1-صفر في ليبرفيل في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وسجل موسى دومبيا الهدف في الدقيقة 11 فارتفع رصيد مالي إلى 11 نقطة، وانتزعت البطاقة الأولى، فيما انحصرت الثانية بين الغابون (7 نقاط) وبوروندي (9 نقاط) التي فازت أمس على جنوب السودان 5-2.
وفي الجولة الأخيرة في آذار/مارس المقبل، تحل الغابون ضيفة على بوروندي في مهمة صعبة، علما بأنهما تعادلتا ذهابا 1-1 في ليبرفيل.