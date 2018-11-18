وسيطرت إيطاليا على أول ساعة وأنقذ الحارس روي باتريسيو منتخب بلاده البرتغال إذ أبعد فرصتين من تشيرو ايموبيلي عندما كان مهاجم لاتسيو قريبا من التسجيل. كما أبعد ضربة رأس من لورينتسو بليغريني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتملك البرتغال سبع نقاط من ثلاث مباريات متقدمة بنقطتين عن إيطاليا التي أنهت مبارياتها. وتأكد هبوط بولندا التي تحل ضيفة على البرتغال في ختام مباريات المجموعة يوم الثلاثاء ولديها نقطة واحدة.

وهذه هي المرة الثانية خلال عام واحد التي يؤدي فيها التعادل بدون أهداف باستاد سان سيرو إلى خيبة أمل لإيطاليا إذ حدث ذلك أمام السويد في ملحق التصفيات الأوروبية لكأس العالم في نوفمبر الماضي.