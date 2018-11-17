وكان المغرب حقق فوزا تاريخيا على ضيفه الكاميروني 2-صفر، هو الأول في 12 مباراة بينهما، وانتزع صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام الكاميرون، و6 نقاط أمام مالاوي، وبالتالي كان بحاجة إلى تعثر الأخيرة لضمان بطاقته للعرس القاري.

وخلافا للمجموعات الـ11 الأخرى في التصفيات، والتي يبلغ فيها البطل والوصيف النهائيات، يتأهل عن المجموعة الثانية الوصيف في حال تصدرت الكاميرون المضيفة، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب المنتخب الذي يشرف عليه الهولندي كلارنس سيدورف مع مواطنه باتريك كلايفرت.

وبات المنتخب المغربي خامس منتخب يضمن تأهله إلى النهائيات بعد السنغال ومدغشقر (المجموعة الأولى) وتونس ومصر (المجموعة العاشرة)، إلى جانب الكاميرون المضيفة والمؤهلة مباشرة على الرغم من خوضها التصفيات.

وبكرت جزر القمر بالتسجيل عبر مهاجم "رد ستار" الصربي ألفاردو بن محمد (2)، وأدركت مالاوي التعادل بواسطة باتريك فيري في الدقيقة 67، قبل أن يمنح ناصر شامد التقدم مجددا لجزر القمر (70).

وهو الفوز الأول لجزر القمر في التصفيات فرفعت رصيدها إلى 5 نقاط منتزعة المركز الثالث من مالاوي، التي منيت بخسارتها الثالثة في المجموعة.

وستكون مباراتا الجولة السادسة الأخيرة شكليتين عندما يحل المغرب ضيفا على مالاوي، وجزر القمر على الكاميرون في الفترة بين 22 و24 مارس المقبل.