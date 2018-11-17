كما غاب أيضا اللاعبون الدوليون في صفوف قطبي كرة القدم الأرجنتينية ريفر بليت وبوكا جونيورز اللذين يلتقيان السبت المقبل في إياب الدور النهائي لمسابقة كأس ليبرتادوريس (2-2 ذهابا على ملعب بوكا).

واستغل ديبالا جيدا فرصة غياب ميسي، وتألق بشكل لافت في المباراة على كافة المستويات من صناعة اللعب والتسديد والمشاركة في جميع الهجمات، بالإضافة إلى أنه كان قريبا من افتتاح التسجيل في أكثر من مناسبة.

وكانت أول وأخطر فرصة في المباراة مكسيكية عندما تلقى راوول خيمينيز كرة عرضية من ماركو فابيان تابعها برأسه من مسافة قريبة لكنها ارتدت من العارضة (2).

ومرر ديبالا الذي حظي بتشجيع الجمهور لدى دخوله إلى أرضية الملعب، كرة على طبق من ذهب لمهاجم إنتر ميلانو لاوتارو مارتينيز، تابعها برأسه من مسافة قريبة لكن أوتشوا أنقذ الموقف، قبل أن يتدخل الحارس مرة أخرى ويحرم ديبالا من هز شباكه بإبعاده كرته من ركلة حرة مباشرة.

وصنع ديبالا الهدف الأول للأرجنتين، عندما تقدم لركلة حرة، تابعها قطب الدفاع راميرو فونيس موري برأسه داخل مرمى غييرمو أوتشوا (40).

وانتظرت الأرجنتين حتى الدقيقة 83 لتعزيز تقدمها بهدف ثان من النيران الصديقة عندما توغل رينزو سارافيا من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية أمام المرمى حاول المدافع إسحاق بريزويلا إبعادها من أمام المهاجم ماورو إيكاردي بديل مارتينيز (57)، فتابعها بالخطأ في مرمى فريقه.

وتلتقي الأرجنتين والمكسيك مجددا الثلاثاء في مندوثا في مباراتهما الودية الأخيرة هذا العام.