وأظهر لاعب الوسط الفرنسي مهارته بالتحدث بعدة لغات، حيث حاور الأسطورة الأرجنتينية بلغته الإسبانية.

ومن الطريف أن موضوع النقاش كان حول الأنشودة الكروية للاعب الفرنسي نغولو كانتي التي اشتهرت خلال المونديال الأخير، والتي تتضمن عبارة: "لقد أوقف ليو ميسي".

وبدا ميسي ضاحكا عندما تحدث بوغبا بموضوع الأغنية، قبل أن يبدي عدم تأييده لكلمات الأغنية حيث قال: "هذه أكذوبة".

واشتهرت الأغنية بعد الأداء القوي لكانتي أمام ميسي والأرجنتين، خلال المواجهة التي تغلبت فيها فرنسا على الأرجنتين بنتيجة 4-3 بدور الـ16 من مونديال روسيا الصيف الماضي.

واختار النجمان دبي كوجهة لهما خلال فترة المباريات الدولية، وذلك لابتعاد ليونيل ميسي عن منتخب الأرجنتين خلال الفترة الحالية، ولإصابة بوغبا الطفيفة وابتعاده عن منتخب فرنسا.