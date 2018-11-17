وحسم المغرب المباراة بهدفي نجمه زياش من ركلة جزاء في الدقيقة 54 وتسديدة جميلة (66)، فرفع رصيده الى 10 نقاط من 5 مباريات مقابل 8 للكاميرون و4 لمالاوي التي تحل السبت على جزر القمر (2).

وخلافا للمجموعات الأخرى التي يتأهل فيها البطل والوصيف، يتأهل عن المجموعة الثانية الوصيف في حال تصدرت الكاميرون المضيفة، أو المتصدر في حال لم تكن الصدارة من نصيب الفريق الذي يشرف عليه الهولندي كلارنس سيدورف مع مواطنه باتريك كلايفرت.

وسيتأهل المغرب بحال فشل مالاوي بتحقيق الفوز على جزر القمر متذيلة الترتيب، أو احرازه نقطة في مباراته الاخيرة مع مضيفته مالاوي التي فاز عليها ذهابا 3-صفر.

وهذا أول فوز للمغرب على الكاميرون بعد 6 انتصارات للأخيرة و5 تعادلات.

في الشوط الأول سنحت للمغرب عدة فرص خصوصا للاعب وسطه زياش، مقابل انطلاقات مرتدة سريعة للكاميرون حاملة اللقب خمس مرات.

وسنحت للمغرب، حامل اللقب في 1976، فرصة أولى اثر ضربة حرة لم تصل الى القائد المتربص مهدي بنعطية الذي كان يخوض مباراته الدولية الستين، فانقذها الدفاع عن خط المرمى (24)، رد عليها كارل توكو ايكامبي فحرمه الحارس المتألق ياسين بونو (28).

وأطلق لاعب وسط أياكس أمستردام الهولندي زياش تسديدة بعيدة بيسراه جاورت القائم الايسر لمرمى الحارس أندريه أونانا (31)، ثم نفذ ضربة حرة جميلة مرت بجانب القائم (34)، قبل أن يهدر منفردا في جسد الحارس (45).

مطلع الشوط الثاني، حصد سوفيان بوفال الذي دفع به المدرب الفرنسي هيرفيه رينار بدلا من يونس بلهندة ركلة جزاء، ترجمها زياش إلى يمين أونانا الذي لم يحسن تقديرها (54).

وقتل زياش المباراة بتسديدة جميلة بيسراه من خارج المنطقة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الكاميرون (66)، مسجلا هدفه الثاني عشر مع منتخب المغرب.

وأكملت الكاميرون المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائدها ايكامبي لنيله انذارين (79)، ليسير المغرب بثبات نحو تحقيق فوزه الثالث في خمس مباريات ويثأر لخسارته ذهابا أمام الكاميرون بهدف، مروضا الأسود الكاميرونية للمرة الأولى.