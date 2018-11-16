ويدين المنتخب الفلسطيني بفوزه إلى نظمي البدوي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 78، بعد أن سجل الضيوف هدف التقدم عبر حسن بشير (16)، قبل أن يعادل اليكسيس نورامبوينا المولود في تشيلي بهدفه الأول بقميص فلسطين (36).

وتواصل فلسطين الاستعدادات لخوض كأس آسيا التي شارك فيها للمرة الأولى في تاريخه عام 2015 في أستراليا (خرج من الدور الأول بثلاث هزائم مع هدف واحد له و11 في شباكه)، حين تحل ضيفا على الصين الثلاثاء المقبل في هايكو.

يبدأ المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا في 6 يناير ضد سوريا ضمن المجموعة الثانية، التي تضم أيضا أستراليا حاملة اللقب القاري والأردن.