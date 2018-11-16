وحقق منتخب كرواتيا فوزا مثيرا على ضيفه الإسباني، 3-2 على ملعب ماكسيمير بالجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.

وخرج النجم الكرواتي في بث مباشر على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، من غرفة الملابس، وقام بشن هجوم لاذع على راموس قبل أن يسبه بلفظ مشين.

وقال لوفرين: "أعطيت راموس ضربة قوية بالمرفق. أخرج وتحدث الآن يا صديقي." وتابع حديثه بتوجيه شتيمة مشينة، لا يمكن ذكرها، لراموس ومنتخب أسبانيا.

وأشار بعدها لوفرين إلى علم كرواتيا على قميصه متجاهلا العلم الإسباني قائلا: "هذا فقط يستحق. لم يتبق لنا سوى هزيمة إنجلترا لنكون على القمة".

وعقب المباراة نشر لوفرين صورة، على حسابه بـ"إنستغرام"، وهو يرتقي للكرة عاليا، بعد أن قام بضرب راموس بكوعه على رأسه، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

ويأتي هجوم لوفرين على راموس بعد أن بدأ مدافعا ليفربول وريال مدريد في التراشق عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن تسبب قائد الريال في إصابة النجم المصري محمد صلاح في كتفه خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا واتهمه لوفرين بالتعمد.

لكن راموس لم يعجبه الأمر ورد على لوفرين: "لم أرغب أبدا في إيذاء زميل على أرض الملعب نواياي واضحة".

وخلال مقابلة أجراها لوفرين، في وقت سابق، قال النجم الكرواتي: "إن نظرت إلى راموس فقد ارتكب أخطاء أكثر مني ولكنه يلعب في ريال مدريد حيث عندما ترتكب خطأ تفوز 5-1 أو 5-2. لا أحد يرى تلك الأخطاء".

ورد راموس على لوفرين حينها بالقول: "لن أجيب على لوفرين، الزمن كفيل بوضع الجميع في أماكنهم الصحيحة. ليس على راموس أن يرد على لوفرين أو أي شخص يرغب في تصدر 3 أغلفة للصحف".

وأضاف: "علينا أن نغلق الموضوع سريعا، حتى يدركوا مكانتهم الحقيقية، وألا يتحدثوا عن الآخرين".