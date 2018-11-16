وذكر الاتحاد السعودي في تغريدة أن "الظروف الصحية لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أدت إلى تأجيل كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".

وأضاف البيان: "سيتم تحديد موعد جديد للمباراة في وقت لاحق"، فيما تم تثبيت مباراة ديربي جدة بموعدها المحدد سابقا في 25 نوفمبر الجاري.

وكان الأهلي قد كشف في بيان رسمي عن نية الخطيب إجراء عملية جراحية لإزالة ورم في العنق يؤثر على فقرات ظهره خلال الأيام المقبلة وحدد الاثنين لبداية تلك الرحلة العلاجية.

يذكر أن المباراة كان مقررا إقامتها في 27 نوفمبر الجاري.