وتأهل منتخبا مصر وتونس بشكل رسمي إلى نهائيات البطولة، وستكون المواجهة بينهما شبه حاسمة لتحديد هوية متصدر المجموعة.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نظيره المصري 9 نقاط.

ومع فوز منتخب مصر على تونس وتصدره للمجموعة في نهاية التصفيات يضمن أن يكون ضمن تصنيف متقدم في قرعة دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2019 في الكاميرون.

ويحتاج منتخب مصر أيضا الفوز بالمباراة للتقدم أكثر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يحتل حاليا منتخب تونس المركز 22 على العالم وهو المنتخب الأول عربيا، بينما يأتي الفراعنة في المركز الـ58.

من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب المصري، خافيير أغيري، أهمية مواجهة تونس، مشيرا إلى حاجة الفراعنة لتحقيق الفوز من أجل تصدر المجموعة.

وقال أغيري إنه "يحترم الفريق التونسي كثيرا، ويعلم جيدا أن المباراة ليست سهلة ولكن هدفه في كل المباريات واحد، وهو السعي لتحقيق الفوز دائما".

والتقى الفريقان في 39 مواجهة سابقة منهم 24 مباراة رسمية فازت خلالها تونس في 16، بينما حقق المنتخب المصري الفوز في 12 مباراة، وانتهت 11 مباراة بالتعادل.

وأحرز المنتخب التونسي 42 هدفا مقابل 35 للفراعنة، بينما تواجه الفريقين في 15 مواجهة ودية.

ويمتلك حسام حسن الرقم القياسي للاعبين المشاركين في المواجهات المباشرة بواقع 12 مباراة، فيما بات وهبي خرزي أكثر اللاعبين مشاركة برصيد 4 مباريات.