وبعد الإعلان عن مواجهة نازوكاوا في 31 ديسمبر خلال مؤتمر صحفي في طوكيو هذا الشهر، تراجع الملاكم الأمريكي عن كلامه فور العودة إلى الولايات المتحدة.

وكتب مايويذر في حسابه في انستغرام انه وافق فقط على المشاركة في نزال استعراضي من ثلاث جولات أمام مجموعة صغيرة من المشاهدين الأثرياء مقابل مبلغ مالي كبير دون أن يكون نزالا رسميا أو يبث تلفزيونيا حول العالم.

لكن نوبويوكي ساكاكيبارا الرئيس التنفيذي لريزين فايتينغ كشف على حسابه على تويتر أن النزال سيقام في موعده في 31 ديسمبر رغم أنه لم يحدد على أي قواعد سيقام هذا النزال وكذلك مدته.

وقال ساكاكيبارا في تغريدة الجمعة إلى جوار صورة لنفسه مع مايويذر: "تم حل سوء التفاهم الذي حدث مع السيد مايويذر. سيواجه تينشين نازوكاوا في ليلة رأس السنة. سأكشف لكم عن تفاصيل النزال فور عودتي إلى اليابان".

وسيعقد ساكاكيبارا مؤتمرا صحفيا السبت للكشف عن التفاصيل.

واعتزل مايويذر (41 عاما) للمرة الثانية في 2017 بسجل رائع دون هزيمة في 50 مباراة بعد مسيرة لا سابق لها أحرز خلالها لقب العالم في خمسة أوزان مختلفة.

لكن لم يسبق له النزال على المستوى الاحترافي في أي شكل من الفنون القتالية الأخرى وهو ما أصاب عشاق الرياضة بالدهشة عند الإعلان عن مواجهة منافسه الياباني.



ويبلغ لاعب الكيك بوكسينغ نازوكاوا من العمر 20 عاما وفاز في جميع مواجهاته الأربع السابقة.