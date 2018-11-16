وسجل أندري كراماريتش (54) وتين يدفاي (69 و90+3) أهداف كرواتيا، وداني سيبايوس (56) وسيرجيو راموس (78 من ركلة جزاء) هدفي إسبانيا.

وردت كرواتيا الدين لإسبانيا التي كانت أكرمت وفادتها بنصف دزينة نظيفة من الأهداف في الجولة الثانية، وحققت فوزها الأول لكرواتيا في البطولة مقابل خسارتين وتعادل واحد فرفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق الأهداف خلف انكلترا التي ستلاقيها على ملعب ويمبلي في لندن في الجولة الرابعة الأخيرة الأحد المقبل.

في المقابل، منيت إسبانيا بخسارتها الثانية تواليا بعد الأولى أمام ضيفتها إنكلترا 2-3 أيضا فتجمد رصيدها عند 6 نقاط في الصدارة وبات بلوغها المربع الذهبي يتوقف على تعادل الإنجليز والكروات الأحد. أما في حال فوز أحد المنتخبين الأخيرين فسيضمن التأهل إلى المربع الذهبي، فيما سيهبط الخاسر إلى المستوى الثاني.

وهي المرة الثانية التي تفشل فيها إسبانيا في حسم بطاقة المجموعة، ويبقى عزاؤها الوحيد أنها ضمنت بقاءها في المستوى الأول.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الأربع في المستوى الأول الى نهائيات تقام بين الخامس من حزيران/يونيو المقبل والتاسع منه. وتخوض المنتخبات الأربعة مباراتي نصف نهائي، ويتأهل الفائزان لخوض مباراة نهائية، بينما يلتقي المنتخبان الخاسران في مباراة لتحديد المركز الثالث.

ويشارك في المسابقة الحديثة العهد المنتخبات الوطنية الأوروبية الـ55، موزعة على أربعة مستويات يضم كل منها أربع مجموعات من ثلاثة منتخبات على الأقل.