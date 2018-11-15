واجتمعت الرابطة، الخميس، لتقديم أحدث نتائج اختبارات التقنية، التي أجريت خلال الفترة الماضية، من أجل معرفة مدى نجاعتها.

وأضافت الرابطة في بيان عقب اجتماع للأطراف المعنية: "ستتقدم الرابطة الآن بطلب رسمي للمجلس الدولي لكرة القدم والاتحاد الدولي (فيفا) لاستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الموسم المقبل".

وتستعين بطولات الدوري الكبرى في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا بحكم الفيديو الذي يسمح بتغيير القرارات المصيرية، عن طريق متابعة لقطات الإعادة، كما ظهر حكم الفيديو في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وساهمت التقنية في تغيير أو تأكيد قرارات الحكام خلال مونديال 2018، الذي كان أول نسخة يستخدم بها حكم الفيديو المساعد.