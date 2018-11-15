وقال الصحفي فيدريكو روفو، إنه تلقى تهديدات من عدة أشخاص "مجهولين" على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر أن "بعض الأشخاص ذهبوا إلى منزله ورشوا مواد سريعة الاشتعال على حديقته، كما رسموا علامة X بالطلاء الأحمر على الحائط"، واصفا العمل بـ"التهديدي".

وأجرى روفو تحقيقا حول تدخل عصابة الـ"ندرانغيتا" التابعة للمافيا، التي يقدر عدد أعضائها بنحو 4 آلاف في منطقة كالابريا جنوبي إيطاليا، في توزيع تذاكر مباريات فريق "السيدة العجوز"، وتوغلهم داخل روابط مشجعي الفريق.

ونقلت "كالتشيو ميركاتو" عن روفو قوله: "خلال مسيرتي المهنية، تطرقت لمواضيع عديدة وأجريت تحقيقات كثيرة، لكن ما أعيشه اليوم لم يسبق لي أن اختبرته من قبل".

وتابع: "في هذه الفترة، أعتبر نفسي محميا من قبل المؤسسة التي أشتغل بها، ومن قبل السلطات الأمنية التي تتابع ما يحصل حاليا".

وأشار روفو إلى أنه سيواصل عمله وتحقيقاته، كما عبر عن سعادته بالتضامن والإشادة التي تلقاها من عدد من المسؤولين والمؤسسات في إيطاليا.