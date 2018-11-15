وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، قال عضو مجلس إدارة الأهلي خالد مرتجي، إن الزيارة "تأتي في إطار سياسة مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، بالتواصل الدائم مع الأندية العالمية للوصول بالأهلي إلى المكانة التي تليق به قاريا ودوليا".

وأضاف مرتجي أن الزيارة "في ضوء التعاون بين الأهلي وريال مدريد، للاستفادة من خبرات أحد أعرق أندية العالم في العديد من الملفات، أبرزها ملف كرة القدم، والملاعب والتسويق، بالإضافة إلى ملف الجماهير".

ووصف عضو مجلس الإدارة الزيارة بالمثمرة، معربا عن "أمله في تكرار مثل هذه الزيارات، ونقل ما يتناسب مع آمال وطموحات نادي القرن في أفريقيا".

وكان وفد الأهلي المكون من مرتجي ومدير التعاقدات محمد فضل ومنسق قطاع الكرة حسام غالي ومدير إدارة التسويق أمير توفيق، زار مقر النادي الملكي في مدريد، الأربعاء.

ويسعى النادي القاهري لتجاوز كبوته الأفريقية، حيث تعرض لخسارة قاسية الجمعة أمام الترجي التونسي بثلاثية نظيفة، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت جماهير الأهلي تمني النفس باحتمال مواجهة ريال مدريد في كأس العالم للأندية الشهر المقبل، في حال تتويج فريقها باللقب الأفريقي.