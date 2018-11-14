ويقدم فولهام موسما مخيبا، إذ فاز مرة يتيمة في 12 مباراة وخسر آخر 6 مواجهات ليحتل المركز الأخير بخمس نقاط.

وغرد فولهام على موقعه الرسمي: "أعلن شهيد خان (مالك النادي) تعيين كلاوديو رانييري كمدرب لنادي فولهام لكرة القدم بدلا من سلافيشا يوكانوفيتش".

ويعد رانييري (67 عاما) من أكثر المدربين خبرة في العالم، حيث أشرف على عدة أندية على غرار نابولي وفيورنتينا وبارما ويوفنتوس وروما وإنتر في إيطاليا وفالنسيا وأتلتيكو مدريد الإسبانيين.

واشتهر رانييري كثيرا عندما قاد ليستر سيتي المتواضع إلى لقب الدوري الإنجليزي، في موسم 2015-2016.