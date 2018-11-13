وقال بيان للنادي الملكي، الثلاثاء، إن سولاري لاعب ريال مدريد السابق سيصبح مدربا للفريق حتى 30 يونيو 2021.

وقاد المدرب صاحب الـ42 عاما الفريق لأربعة انتصارات متتالية في بطولات مختلفة، منذ توليه المسؤولية عقب إقالة جولن لوبتيغي قبل أسبوعين.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة أعلن الاثنين لـ"فرانس برس"، أن ريال مدريد ثبت سولاري في منصبه، وأن السلطات المختصة في الاتحاد اعتمدت عقده.