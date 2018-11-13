وتوج الفريق التونسي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن اكتسح الأهلي إيابا ليعوض خسارته ذهابا بنتيجة 1-3، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا.

وبعد هزيمة الأهلي الثلاثية وخسارة اللقب الأفريقي من الدور النهائي للعام الثاني على التوالي، تحدثت تقارير صحفية عن الاستغناء عن خدمات عدد كبير من لاعبي الفريق.

إلا أن المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي محمد يوسف، قال إن "الحديث عن رحيل أي لاعب في الوقت الحالي مجرد اجتهادات".

وكشف يوسف، في تصريحات لموقع النادي الرسمي، الثلاثاء، أن "هناك حالة تشاور دائم بين الجهاز، من أجل حسم القائمة الأفريقية قبل إرسالها يوم الخميس المقبل".

وأكد يوسف على "ثقته في قدرات لاعبي الفريق وشخصيتهم في التعامل مع كل ما يثار من فترة لأخرى عن رحيلهم".

وأضاف: "أنا على يقين من أن هذه الاجتهادات لن تنال من عزيمتهم لمواصلة مشوارهم بكل قوة مع الفريق، من أجل تدارك الموقف الحالي والعمل من جديد على إسعاد الجماهير وتعويضها عن خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا".

وقال لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن "الفترة المقبلة سوف تشهد الدفع باللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة كاملة مع الفريق في المباريات الرسمية، بسبب ضغط البطولة الأفريقية، على أن يتم ذلك وفقا للرؤية الفنية للمدير الفني باتريس كاريترون".

وأوضح أن "كل لاعب مطالب ببذل أقصى جهد خلال التدريبات للحصول على فرصته، فيما يبقي قرار المدير الفني هو الحاسم وفقا لظروف كل مباراة".

وتواجه إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ضغوطا كبيرة من جانب الجماهير الغاضبة، من أجل تدعيم الفريق بصفقات قوية بعد الإخفاق الأفريقي، الذي صاحبه أداء سيئا للفريق القاهري في إياب النهائي.