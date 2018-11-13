وكان نجم ليفربول نشر صورة له على حسابه بموقع فيسبوك مرتديا قناعا وقميصا عليه شعار مجلة "بلاي بوي" الإباحية، أثناء استعداده للسفر إلى مصر، لمشاركة المنتخب في المعسكر التدريبي.

وبعد أن أثارت الصورة غضبا، نقلت مواقع وصحف محلية عن أعضاء في الجهاز الفني للمنتخب المصري، قولهم إنهم تواصلوا مع صلاح للاستفسار عن تلك الصورة.

وقالت قناة "أون سبورت" إن صلاح أبلغ الجهاز الفني أن هذه العلامة تشير إلى "أنه ضد هذا الموقع أو الشركة الاباحية"، دون إعطاء توضيحات.

وكان صلاح قد انضم إلى معسكر المنتخب المصري استعدادًا لمباراة تونس، المقرر لها الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكانت حالة من الجدل سرت بعد أن نشر نجم صلاح صورة وهو يرتدي قميصا يحمل علامة "بلاي بوي".

وكتب نجم ليفربول على الصورة: "السفر متخفيا"، في إشارة للقناع الذي يرتديه في الصورة، والذي قد يعبر عن رغبته بالابتعاد عن الأنظار خلال الرحلة إلى مصر.

وظهر صلاح في صورة "السيلفي" الذي التقطها مرتديا قميصا أسودا عليه شعار "بلاي بوي"، بعبارة "بلاي بوي بروجيكت" أو "مشروع بلاي بوي" وهي مكتوبة بأحرف معكوسة.

وجاءت مئات التعليقات من متابعي الصفحة مستغربة من اختيار صلاح لارتداء هذا القميص، وعلق أحدهم: "الرجاء إخفاء شعار بلاي بوي.. أنت مثال أعلى للملايين".

وعلق آخر: "اخلع قميص بلاي بوي التافه هذا"، وشهد منشور صلاح مئات التعليقات الغاضبة من شعار المجلة الإباحية عليه.

يذكر أن صلاح سافر الاثنين للانضمام لبعثة المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة تونس الجمعة في الإسكندرية، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا.