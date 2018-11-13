وأُدرج اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، والذي يحمل الجنسيتين الألمانية والأميركية، لقائمة المنتخب الأميركي، بعد تفاقم إصابة الحارس الآخر زاك ستيفن في عضلات الفخذ الخلفية.

وسينضم حارس هيرتا برلين الألماني لمعسكر المنتخب الأميركي للمرة الأولى عندما يصل إلى لندن، للمشاركة في مباراة ودية ضد إنجلترا يوم الخميس، تليها مباراة أخرى ضد إيطاليا يوم 20 من نفس الشهر.

وشارك جوناثان أساسيا في كل مباريات منتخب بلاده بكأس العالم تحت 20 عاما بكوريا الجنوبية العام الماضي حتى وصوله لدور الثمانية، واختير في وقت سابق من ذلك العام أفضل حارس مرمى ببطولة اتحاد الكونكاكاف تحت 20 عاما في كوستاريكا. وكان كلينسمان لاعبا بتشكيلة ألمانيا الفائزة بكأس العالم 1990، وتولى تدريب المنتخب وصعد به إلى الدور قبل النهائي بنهائيات 2006.

كما أقيل كلينسمان من تدريب المنتخب الأميركي في 2016، بعد سلسلة هزائم في مشوار الفريق بتصفيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.