وحسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر الاثنين، فقد أكد المدير الرياضي لبايرن ميونيخ اللاعب الدولي البوسني السابق حسن صالح حميدزيتش وقوع الحادث قائلا: "أخبرنا فرانك ريبيري عن وقوع شجار مع مواطنه فرانك غيو، الذي يعرفه منذ عدة اعوام."

وأضاف : "اتفقنا مع باتريك غيو منذ مساء السبت على عقد اجتماع مرتقب لمناقشة كيفية حل المشكلة. وأخبرنا السيد غيو أن هذا الأمر يصب أيضا في مصلحته".

ووقع الحادث، وفقا لشهادات جمعتها "بيلد"، في حافلة الفريق البافاري بعد ساعة من نهاية المباراة، التي تراجع بعدها بايرن ميونيخ إلى المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن دورتموند.

ووفقا للشهود، قام ريبيري بصفع غيو على وجهه ثلاث مرات، قبل أن يدفعه من صدره.

وافترضت "بيلد" من دون أن تكون قادرة على إثبات ذلك، أن غضب اللاعب البالغ 35 عاما يعود إلى تعليقات لغيو تناوله فيها خلال المباراة.

وقامت زوجة ريبيري، وهيبة، ببعث رسالة إليه عبر تطبيق إنستغرام، أشارت فيها إلى تعليقات غيو.