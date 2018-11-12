وأحرز ماريو مانزوكيتش هدفا مبكرا وأضاف كريستيانو رونالدو هدفا قرب النهاية للضيوف لكن هيغوين هو من خطف الأضواء لأسباب غير جيدة.

وغضب المهاجم الأرجنتيني، الذي رحل عن يوفنتوس إلى ميلانو على مضض عقب وقت قصير من التعاقد مع رونالدو من ريال مدريد، بعد التحام قوي مع المدافع المغربي المهدي بنعطية وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 83 لاعتراضه على قرار الحكم ما أثار غضبه بشدة ليتم طرده بعدها مباشرة.

وتقدم يوفنتوس بعد ثماني دقائق من البداية عندما أرسل اليكس ساندرو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى حولها مانزوكيتش بضربة رأس قوية في الشباك.

وسنحت الفرصة لميلانو لإدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق بعد تمريرة عرضية من سوسو سيطر عليها هيغوين لكن تسديدته ارتطمت في يد بنعطية داخل منطقة الجزاء.

واعترض لاعبو ميلانو ومنحهم الحكم ركلة جزاء عقب الاستعانة بتقنية الفيديو.

لكن تسديدة هيغوين كانت ضعيفة وتصدى لها فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس لكنها ارتطمت بالقائم.

وحسم رونالدو الفوز ليوفنتوس في الدقيقة 81 قبل أن يفقد هيغوين أعصابه تماما.

وبات رصيد يوفنتوس الذي لم يخسر أي مباراة بعد 34 نقطة في الصدارة متقدما بفارق ست نقاط عن نابولي الذي فاز 2-1 على ملعب جنوة السبت.

وابتعد ميلانو عن المراكز الأربعة الأولى ليصبح خامسا وحل لاتسيو، الذي تعادل 1-1 على ملعب ساسولو، محله.