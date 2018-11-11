وفي فيديو نشره صلاح على حسابه بتطبيق "إنستغرام"، ظهر زميله الكرواتي ديان لوفرين وهو يغني ويرقص على أنغام أغنية دياب الجديدة "هدد"، داخل سيارة.

وقال لوفرين خلال الفيديو: "هكذا ترقص على الأغنية". ومن ناحيته نشر المدافع الكرواتي فيديو له وهو يردد كلمات أغنية "يا أجمل عيون" لدياب على حسابه الشخصي، وسط دهشة وضحك صلاح.

وظهر صلاح في نهاية الفيديو وهو يخاطب لوفرين: "كيف تعرف هذه الكلمات"، في إشارة لكلمات الأغنية، التي رددها لوفرين خلال الفيديو.

وتجمع صلاح ولوفرين علاقة صداقة وثيقة، حيث انتشرت فيديوهات كثيرة لهما داخل السيارة أثناء ذهابهم للتدريب، وفي المطار خلال رحلات الفريق الخارجية.