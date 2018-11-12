ونشر الصحفي إيريك مامروث، معلومة "مسربة" لأسماء اللاعبين بالمراكز الثلاثة في القائمة، وجاء الكرواتي لوكا مودريتش بالمركز الأول، والمدافع الفرنسي رافاييل فاران بالمركز الثاني، والشاب الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الثالث.

ولم تشمل المراكز الثلاثة الأولى كل من البرتغالي رونالدو والأرجنتيني ميسي، وفقا للصحفي الذي يعمل مع راديو فرنسا الدولي.

كما غاب عن القائمة الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي رشحه كثيرون ليكون من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.

وسينتظر عشاق كرة القدم الثالث من ديسمبر لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، والتي تعطيها مجلة "فرانس فوتبول" للأفضل خلال الموسم الماضي، وفقا لتصويت عدد من الصحفيين الرياضيين.

وسبق لنجم ريال مدريد مودريتش أن أحرز جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب في العالم بسبتمبر الماضي.